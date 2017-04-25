عاجل "بالصور" || شقيقة “إيمان” أضخم فتاه في العالم تستغيث وتفجر مفاجأة صادمة ” الدكتور الهندي طلع نصاب وتعرضنا لأكبر عملية نصب” وأختي حالتها تدهورت

سمر العشري

كشفت شيماء عبد العاطي شقيقة فتاة الإسكندرية أضخم فتاه في العالم “إيمان عبد العاطي”، عن مفاجأة صادمة، حيث أكدت أنها وشقيقتها تعرضتا لأكبر عملية نصب، باسم الطب، واتهمت الطبين الهندي باستغلال حالة إيمان من أجل الشهرة وتسليط الأضواء عليه.

وأرسلت شيماء شقيقة إيمان استغاثة قامت بإرسالها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل وقالت فيه أنه قررت أن تتكلم وأن لا تكون شيطان أخرس، وتقول الحقيقة كاملة، وأكدت أن الدكتورMuffazal lakdawala ملاك الرحمة معالج “إيمان” خدعنا كلنا وضحك عليا وعلى عائلتي.

وأضافت أن الطبيب الهندي هو الذي بحث عن إيمان من أجل تقديم المساعدة لها، وبعد ذلك قال للعالم كله عبر وسائل الإعلام أن عائلة إيمان هي من بحثت عنه لشهرته وبراعته، وللأسف اتشهر الطبيب الهندي بسبب حالة إيمان وبسبب الضحك علينا، مؤكدة أن إيمان حالتها تدهورت لدرجة كبيرة وتدخل في غيبوبة باستمرار، ولم تفقد نصف وزنها كما قال الطبيب الهندي.

وأشارت شيماء إلى أنها تواصلت مع طبيب مخ وأعصاب مصري في الهند بعد إصابة إيمان بجلطة في المخ، ولكن منعه الطبيب الهندي من الإطلاع على حالتها وهددنا لو اتكلمنا لأي وسيلة إعلام هيرمينا أنا واختي في الشارع، مشيرة إلى الطبيب الهندي نصاب واستغل إيمان للشهرة، وتتابع “ش عارفه أعمل أيه”.