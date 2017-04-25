معتز عبد الفتاح يطالب تركيا بالاعتراف بجرائم الأرمن: «التاريخ لا يرحم»

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء أمس الإثنين، إن تركيا ما زالت تحاول إخفاء جريمة إبادة الأرمن بالأساليب المختلفة لتظل أزمة الإبادة ما بين المطالبة الأرمنية بالاعتراف بها، والخوف والتهرب التركي.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»: «من أخطأ فعليه أن يعاقب، والتاريخ لن يحرم أحد، وتركيا مازالت تنكر المذاهب على مر السنين الماضية»، مطالبًا الدولة التركية بالاعتراف بتلك المذابح.

وتابع: «أنا مش بطالب بكده عشان السياسيات التركية العدائية لمصر، ولكن والله لو أعز دولة لينا عملت تلك الجرائم يجب عليها أن تعترف عشان التاريخ لا يرحم».