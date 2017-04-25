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أرمن مظلوميان: نعتبر أنفسنا مصريين

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أرمن مظلوميان: نعتبر أنفسنا مصريين أرمن مظلوميان: نعتبر أنفسنا مصريين

التحرير

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قال أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية للأرمن بالقاهرة، مساء الإثنين، إن تركيا قامت بمذبحة كبرى وجماعية في حق الأرمن أثناء حكم السلطان الأحمر والذي قام بذبح 300 ألف أرمني كانوا يعيشون في شرق الأناضول، ولكن الأتراك كانوا يرون أن تركيا للأتراك فقط. 

أضاف مظلوميان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أن تركيا استغلت الحرب العالمية الأولى ونفذت المذبحة في حق الأرمن مع سبق الإصرار والترصد، موضحًا أن بعض الدول اعترفت بتلك المذابح وأكثر من ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بذلك.

أشار إلى أن الأرمن تريد اعتراف تركيا بتلك المذابح، بعد أن هاجر الأرمن ويستقر حاليًا 2 مليون شخص في أمريكا و2 مليون آخر في روسيا، بجانب 350 ألف في فرنسا، و 150 ألف في أسبانيا.

تابع: «شيخ الأزهر في أثناء المذابح أدان ما حدث للأرمن هناك في تركيا من مجازر، المسلمين هما اللي استقبلونا في البلاد العربية، وناس من مصر كانت بتتبرع بالفلوس للضحايا وأسرهم».

استكمل: «بنعتبر نفسنا مصريين قبل ما نبقى أرمن في القاهرة هنا، لنا كامل الحقوق وعلينا كامل الواجبات، وأصحبنا جزء من النسيج الوطني، بناكل رنجة في شم النسيم، وبنخدم في الجيش».

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التحرير

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