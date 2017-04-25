«البرعي» عن مشاركة قاضيين في إعداد قانون مكافحة التعذيب: «مش سياسة»

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قال المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، مساء الإثنين، إن المستشارين هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعصام عبد الجبار، رئيس الدائرة الجنائية بمحكة النقض، المُحالين للجنة الصلاحية، وُجهت إليهما اتهامات بالمشاركة في العمل السياسي.

وأضاف البرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر فضائية «التليفزيون العربي»، أن الاتهامات الموجهة للمستشارين تتلخص في أنهما عملا بالسياسة بمشاركتهما في إعداد قانون للوقاية من التعذيب، وحضور ندوة لمناقشة هذا المشروع.

وأكد أن لجنة الصلاحية وظيفتها إما أن تصدر حكمها بإحالتهما للتقاعد وإما إعفائهما من التهمة، واعتبار مشاركتهما في إعداد القانون من صميم عملهما، وأنها غير مخالفة للأعراف القضائية، موضحًا أنه في حال إدانة المستشارين من حقهما الاستئناف على هذا الحكم.

وقرر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة القاضيين إلى 19 يونيو المقبل، للاطلاع على المستندات ومرافعة الدفاع.

ويواجه القاضيان تهمة التعاون مع المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، في إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب في السجون.