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بالصور.. قرد يطارد «الشيخة موزة» على وكالة الشرق الأوسط

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بالصور.. قرد يطارد «الشيخة موزة» على وكالة الشرق الأوسط بالصور.. قرد يطارد «الشيخة موزة» على وكالة الشرق الأوسط

التحرير

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نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، رسوم كاريكاتير، تناولت أمير قطر، تميم بن حمد، ووالدته، الشيخة موزة بنت ناصر.

ويظهر في الرسوم، "قرد" يطارد "الشيخة موزة"، التي ظهرت على شكل "ثمرة موز"، فيما احتوى آخر على شخصية تمثل "الصهيونية العالمية"، كما حمل الثالث رسالة بأن أمير قطر يقف وراء عمليات التفجير الانتحارية.

وجاء في كافة الرسومات توقيع: "فكرة: علاء حيدر (رئيس مجلس إدارة الوكالة)".

ويذكر أن الشيخة موزة، أجرت جولة مؤخرًا بالسودان، حيث زارت منطقة الأهرامات بمنطقة "مروي" هناك، ودونت "السودان أم الدنيا" في سجل الزيارات، ما أثار استهجان المصريين.

وتعد وكالة أنباء الشرق الأوسط، الوكالة الرسمية للدولة، وقد نشرت العديد  من الرسوم الكاريكاتيرية المماثلة خلال الفترة الماضية.

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التحرير

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