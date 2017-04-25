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مدرب طنطا: خسرنا أمام الأهلي بسبب قلة الخبرة

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مدرب طنطا: خسرنا أمام الأهلي بسبب قلة الخبرة مدرب طنطا: خسرنا أمام الأهلي بسبب قلة الخبرة

التحرير

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أكد خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا، أن فريقه كان ندا للأهلي برغم امتلاك القلعة الحمراء للاعبين مميزين.

وقال خالد عيد، خلال المؤتمر الصحفي: «قلة الخبرات أثرت على أداء الفريق وأسفرت عن الهدف، وقلت للاعبين: العبوا ومالكوش دعوة بالنتيجة». 

وأضاف المدير الفني لطنطا أنه «فضل الاحتفاظ بخفاجي ومحمد جوده للتأمين الدفاعي»، مضيفا أن الفريق سيستعد للزمالك ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية للهروب من صراع الهبوط.

واختتم: «لاعبنا الأهلي ماتشين خسرنا واحد صفر وكنا بنحاول مانجاريش في السرعة عشان هما مجتهدين في الحتة دي».

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التحرير

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