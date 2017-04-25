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ميدو: الأهلي حسم الدوري

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ميدو: الأهلي حسم الدوري ميدو: الأهلي حسم الدوري

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري بشكل كبير، مشيرًا إلى أن فوز فريقه على المقاصة، المنافس الأقرب للفريق الأحمر، جعل حظوظ الأخير أوفر قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

وعن أنباء تدريبه للمنتخب الأوليمبي، أوضح «ميدو»، في تصريح، اليوم الإثنين، لبرنامج «في الاستاد»، عبر إذاعة نجوم FM، أنه لم يتلقى عرضًا رسميًا بذلك، مؤكدًا أنه سيناقش الأمر في حالة وجود عرض رسمي.

وتابع أنه سيجدد عقد مع دجلة لمدة 3 سنوات، وأنه سعيد مع فريقه الحالي، موضحًا أن الأسبوعين المقبلين سيتم حسم كافة الأمور.

وتغلب الأهلي على طنطا، بهدف دون رد، أحرزه الإيفواري، سليماني كوليبالي خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء اليوم، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 67 نقطة منفردًا بصدارة الدوري، بفارق 10 نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد طنطا عند 24 نقطة في المركز 14.

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التحرير

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