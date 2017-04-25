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فيديو| علاء ميهوب: «صالح جمعة مش قادر يتعب نفسه شوية»

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فيديو| علاء ميهوب: «صالح جمعة مش قادر يتعب نفسه شوية» فيديو| علاء ميهوب: «صالح جمعة مش قادر يتعب نفسه شوية»

التحرير

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قال علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، إن صالح جمعة البديل الأقرب لعبد الله السعيد، في الفريق الأحمر، لكنه لم ينجح حتى الآن من إقناع حسام البدري، المدير الفني.

وأضاف «ميهوب»، اليوم الإثنين، خلال لقائه ببرنامج « النيل»، الذي يعرض على قناة النيل للرياضة: «صالح مش قادر يتعب نفسه عشان يبقى موجود»، مشيرًا إلى أن جميع إمكانيات عبد الله السعيد، يملكها «جمعة» وتؤهله للعب في هذا المكان لكنه غير قادر على إثبات نفسه.

وتغلب الأهلي على طنطا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء اليوم، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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