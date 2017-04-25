أخبار عاجلة

8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| صلاح يقود روما للفوز على بيسكارا برباعية في «الكالتشيو»

Google+ Print
فيديو| صلاح يقود روما للفوز على بيسكارا برباعية في «الكالتشيو» فيديو| صلاح يقود روما للفوز على بيسكارا برباعية في «الكالتشيو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح فريق روما الإيطالي في الفوز على نظيره بيسكارا، بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، في الجولة 32، ضمن منافسات الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

وشهدت المباراة تألق نجم المصري، محمد صلاح، حيث نجح في تسجيل هدفين لصالح فريقه.

وتقدم روما عن طريق كيفن ستروتمان في الدقيقة 44، قبل أن يعزز رادجا ناينجولان تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45، ومع بداية الشوط الثاني نجح الفرعون المصري محمد صلاح في إحراز هدفين في الدقيقتين 48 و60، ونجح بيسكارا في إحراز هدفه الوحيد عن طريق لاعبه أحمد بن علي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد روما إلى النقطة 75، في المركز الثاني، بينما يأتي فريق بيكسارا في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها

بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها

بالفيديو: بشرى سارة لجميع الموظفين العاملين بالدولة خلال أيام وقبيل شهر رمضان الكريم

بالفيديو: بشرى سارة لجميع الموظفين العاملين بالدولة خلال أيام وقبيل شهر رمضان الكريم

فيديو.. لميس الحديدي: بابا الفاتيكان «يغسل أقدام» المسلمين

فيديو.. لميس الحديدي: بابا الفاتيكان «يغسل أقدام» المسلمين