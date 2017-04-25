فيديو| صلاح يقود روما للفوز على بيسكارا برباعية في «الكالتشيو»

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نجح فريق روما الإيطالي في الفوز على نظيره بيسكارا، بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، في الجولة 32، ضمن منافسات الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

وشهدت المباراة تألق نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، حيث نجح في تسجيل هدفين لصالح فريقه.

وتقدم روما عن طريق كيفن ستروتمان في الدقيقة 44، قبل أن يعزز رادجا ناينجولان تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45، ومع بداية الشوط الثاني نجح الفرعون المصري محمد صلاح في إحراز هدفين في الدقيقتين 48 و60، ونجح بيسكارا في إحراز هدفه الوحيد عن طريق لاعبه أحمد بن علي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد روما إلى النقطة 75، في المركز الثاني، بينما يأتي فريق بيكسارا في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.