بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على صور ترصد أطنان من الكاتشب والمايونيز والمستردة الفاسدة، التي عثر عليها رجال مباحث التموين داخل مصنع غير مرخص بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام "عامر. ز"، 55 عاما، صاحب مصنع غير مرخص بقرية المنوات، بتصنيع كميات كبيرة من الكاتشب والمايونيز والمستردة غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأمر اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بتحرك مأمورية ضمت مفتشي الأغذية بوزارة الصحة ومديرية التموين، للمصنع، تمكنت من ضبط المدير المسؤول "ياسر. ف"، 35 عاما، ونحو 4 أطنان (كاتشب- مستردة- مايونيز) غير صالحة للاستخدام معبأة داخل براميل.

وأقر المتهم بأن مالك المصنع هو المسؤول عن عملية الإنتاج والتصنيع، وطرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.