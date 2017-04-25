10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن بريطانيا يمكنها تنفيذ "ضربة استباقية" بالسلاح النووي حتى إذا لم تتعرض لهجوم، وشككت مارين لوبان، مرشحة الرئاسة الفرنسية في قدرة منافسها في جولة الإعادة إيمانويل ماكرون على محاربة الإرهاب، وقال سفير إسرائيل في برلين ياكوف هاندلسمان إنه من العار أن تكون معاداة السامية مازالت موجودة في ألمانيا، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وخرج الرئيس الأمريكي الأسبق عن صمته لأول مرة منذ غادر البيت الأبيض بالدعوة إلهام الشباب ليكون قادة المستقبل.

1- وزير الدفاع البريطاني: مستعدون لتوجيه ''ضربة استباقية بالسلاح النووي''

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في لندن في 18 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن رئيسة الوزراء تريزا ماي، قد تطلق الأسلحة النووية البريطانية "كضربة أولى" إذا اقتضت الضرورة، حتى إذا لم تتعرض بريطانيا لهجوم نووي.

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2- لوبان: ماكرون ''ضعيف'' في مواجهة الإرهاب الإسلامي

مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني الإثنين (أ ف ب)

اتهمت مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمني المتطرف في فرنسا، المرشحة للرئاسة الفرنسية، منافسها الوسطي إيمانويل ماكرون "بالضعف" في القتال ضد الإرهاب الإسلامي.

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3- وزير الدفاع التركي: فتح تحقيق في زيارة زعيم المعارضة المعارضة لقاعدة عسكرية

وزير الدفاع التركي فكري إشيق (يمينًا) ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس (يسارًا) في بروكسل في 15 فبراير 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع التركي فكري إشيق أنه سيتم فتح تحقيق على خلفية تنظيم مراسم استقبال رسمية لزعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو لدى زيارته قاعدة عسكرية غرب تركيا يوم 13 أبريل الجاري.

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4- سفير إسرائيل ببرلين: معاداة السامية في ألمانيا ''عار''

السفير الإسرائيلي في ألمانيا ياكوف هاندلسمان في برلين في 21 أبريل 2014 (أ ف ب)

أعرب السفير الإسرائيلي في ألمانيا ياكوف هاداس هاندلسمان عن استيائه من تزايد معاداة السامية في ألمانيا، مضيفًا: "من العار أنه لا يزال هناك معاداة سامية في ألمانيا".

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5- المتحدث باسم الكرملين: روسيا تحترم خيار الفرنسيين في الانتخابات الرئاسية

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في قرغيزستان في 15 أبريل 2014 (أ ف ب)

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن بلاده تحترم خيار الشعب الفرنسي، وتؤيد إقامة علاقات طيبة ذات منفعة متبادلة مع فرنسا.

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6- وزير خارجية ألمانيا: موجة عنف جديدة يمكن أن تندلع بالشرق الأوسط

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في برلين في 23 أبريل 2017 (أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، من اندلاع موجة جديدة من العنف في الشرق الأوسط في حال عدم استئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل قريبًا.

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7- وزير جزائري: رؤيتنا تتطابق مع كوريا الشمالية

وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان عمامرة - أرشيفية

أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان عمامرة، أن هناك تطابقًا في وجهات النظر بين بلاده وجمهورية كوريا الشمالية، وذلك عقب استقباله نائب وزير الشئون الخارجية الكوري الشمالي سين هونج شول.

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8- ترامب: يجب فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الاثنين (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "على مجلس الأمن الدولي أن يكون مستعدًا لفرض عقوبات أقسى على كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية، واصفًا الوضع الحالي بأنه "غير مقبول".

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9- أوباما: يجب إلهام الشباب لتولي القيادة في السنوات القادمة

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في شيكاغو الإثنين (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن أسفه للانقسامات السياسية التي تجعل الأمريكيين منقسمين، في أول تصريحات علنية له منذ ترك منصبه في يناير الماضي، مضيفًا - خلال كلمة أمام منتدى مع قادة الشباب بجامعة شيكاغو: " يجب إلهام الشباب في السنوات القادمة لتولي القيادة السياسية".

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10- فيون بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة الفرنسية: لن أقود "الجمهوريين" في الانتخابات البرلمانية

فرانسوا فيون مرشح الرئاسة الفرنسية السابق في 16 مارس 2017 في مدينة "كاين" شمال غربي فرنسا (أ ف ب)

قال المرشح المحافظ فرانسوا فيون الذي خسر في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أجريت، أمس الأحد: "لن أقود حزب الجمهوريون في الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو المقبل"، مضيفًا: "هذه المعركة بين أيديكم الآن، لم يعد لدي تفويض لخوضها معكم".

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