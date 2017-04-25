العرب اليوم: توتر بين المغرب والجزائر وعقوبات على سوريا‎

مصراوي Masrawy

إعداد- عبدالعظيم قنديل:

شهدت المنطقة العربية، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث الهامة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، أبرزها اجتماع البرلمان العربي في القاهرة، وتصاعد التوتر بين المغرب والجزائر، وفرض عقوبات على سوريا، إضافة إلى اشتباكات بين الحشد الشعبي وداعش.

1-البرلمان العربي يعلن تضامنه مع إضراب الأسرى الفلسطينيين

مقر جامعة الدول العربية فى القاهرة-أرشيفية(أ ف ب)

أعلن رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي، دعم البرلمان للقضية الفلسطينية، التي "ستبقى قضية العرب الأولى"، مؤكدًا التضامن الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم وما يعانونه من انتهاكات عنصرية قمعية في سجون الكيان الصهيوني.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

2-أمريكا تفرض عقوبات جديدة على سوريا

المتحدث باسم الخزانة الأمريكية فى البيت الأبيض اليوم الإثنين(أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على الحكومة السورية بسبب استخدامها لغاز السارين في هجوم على مدنيين في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3-حكومتا الجزائر والمغرب تتبادلان الاتهامات بسبب لاجئين سوريين

العلم المغربى بجانب العلم الجزائرى فى الجزائر-أرشيفية(أ ف ب)

تبادلت حكومتا المغرب والجزائر الاتهامات بسبب ترحيل لاجئين سوريين، واستدعى المغرب سفير الجزائر لديه للتعبير عن مخاوفه من "محاولة السماح بدخول 54 سورياً إلى أراضي المغرب بطريقة غير قانونية"، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4-الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش

عنصر من قوات مكافحة الارهاب العراقية فى الموصل اليوم الإثنين(أ ف ب)

أعلن الحشد الشعبي العراقي إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم داعش شمال محافظة صلاح الدين العراقية وقتل أربعة من التنظيم.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

5-وزير الخارجية المصري في زيارة رسمية لأثينا

وزير الخارجية سامح شكرى و نظيره اليونانى فى أثينا اليوم الإثنين(أ ف ب)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاءً مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا