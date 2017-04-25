حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل

مرت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أهمها نتائج انتخابات الرئاسة الفرنسية واحتجاجات فى تركيا، علاوة على اتهام رئيس الفلبين بالقتل الجماعي.

1- ظهور نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية

فرحة المؤيدين للمرشح إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الاثنين (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد، وأظهرت تأهل المرشحين إيمانويل ماكرون (وسط) ومارين لوبان (اليمين المتطرف) للدور الثاني المقرر يوم 7 مايو المقبل.

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2- اتهام الرئيس الفلبيني بالقتل الجماعي

الرئيس الفلبيني رودريجو ديتريت في الرياض يوم 12 أبريل 2017 (أ ف ب)

اتُهم الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، إلى جانب 11 آخرين من كبار المسؤولين، بالقتل الجماعي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب قتل المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم وفي قضايا المخدرات.

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3- تظاهرة في اسطنبول احتجاجا على نتائج الاستفتاء

مواجهات بين الأمن التركي والمحتجين في اسطنبول اليوم الاثنين (أ ف ب)

تظاهر المئات من معسكر رفض الصلاحيات المعززة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول احتجاجا على فوز حملة الـ"نعم" لهذه الصلاحيات بفارق بسيط في استفتاء الأسبوع الفائت.

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4- تفجير انتحاري بالقرب من قاعد عسكرية بأفغانستان

الجيش الأفغاني فى عملية عسكرية ضد تنظيم داعش فى جنوب أفغانستان اليوم الاثنين (أ ف ب)

وقع تفجير انتحاري بالقرب من قاعدة عسكرية في إقليم خوست بجنوب شرق أفغانستان.

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5- إعادة تشغيل مفاعلين نووين في جنوب اليابان

صورة لمفاعل نووي فى الاستخدامات المدنية - أرشيفية (أ ف ب)

قال محافظ ياباني إنه دعم إعادة تنشيط مفاعلين نوويين في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، على الرغم من المعارضة المحلية.

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