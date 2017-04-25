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مدير إدارة بلبيس التعليمية: التحقيق في تحرش عامل بتلميذات في مدرسة أبو بكر الإبتدائية

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مدير إدارة بلبيس التعليمية: التحقيق في تحرش عامل بتلميذات في مدرسة أبو بكر الإبتدائية مدير إدارة بلبيس التعليمية: التحقيق في تحرش عامل بتلميذات في مدرسة أبو بكر الإبتدائية

مصراوي Masrawy

سليمان الزير مدير إدارة بلبيس التعليمية بالشرقية

كتبت – سحر عزام:

قال سليمان الزير، مدير إدارة بلبيس التعليمية بالشرقية إنه صدر قرار بنقل العامل المتهم بالتحرش بالتلميذات في مدرسة أبو بكر الإبتدائية لديوان عام الإدارة التعليمية واستبعاد مدير المدرسة لديوان عام الإدارة وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأضاف الزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صح النوم" المذاع على قناة "lTC" مساء اليوم الإثنين، أن الإدارة التعليمية ببليس فور تلقيها شكاوى من أحد أولياء الأمور تحركت على الفور وتم استدعاء الشئون القانونية بالمدرسة، لافتًا لتواصل الإخصائية النفسية والاجتماعية مع التلميذات بعد تعرضهن للتحرش لتقديم الدعم لهن.​​

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