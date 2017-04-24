أبرزها «الأحوال الشخصية».. 4 ملفات على طاولة أمانة المرأة بـ«المحافظين»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نظمت أمانة المرأة في حزب المحافظين، اليوم الإثنين، اجتماعا لكافة أعضائها لمناقشة ما يستجد من موضوعات على الساحة، والتي تهم المرأة المصرية.

وقالت نسرين فاروق، أمينة المرأة بالحزب، إنه من ضمن الملفات التي ناقشتها "الأمانة" مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومتابعة ملف التعليم الفنى للفتيات، واليوم العالمى للبيئة، إلى جانب متابعة خطة عمل أمانة المرأة بمختلف المحافظات.

وأوضحت "فاروق"، أن "أمانة المرأة" بصفة مستمرة تنظم اجتماعات بمقر الحزب الرئيسي؛ لمناقشة كافة القضايا التي تهم المرأة، ووضع حلول لكل المشاكل التي توجهها؛ انطلاقًا من مبدأ أن المرأة عصب المجتمع وليس نصفه فقط.