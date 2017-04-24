صور| وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد يتفقدان متحف النصر

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تفقد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، متحف النصر للفن الحديث، تقديرا لكفاح وصمود أبناء المحافظة، وتوثيقا لبطولاتهم في الحروب المختلفة.

وأكد محافظ بورسعيد، بحسب بيان، أهمية الاستفادة من المتحف 150 عملاً لكبار فناني مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلي، باعتباره أحد المواقع الثقافية والفنية التي تسهم في إثراء الحياة الثقافية.

كما تفقدا المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث تم وضع خطة متكاملة لتطوير المكان بشكل يليق بما قدمه أبطال وشهداء بورسعيد في الحروب المختلفة.