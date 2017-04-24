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محافظ أسوان يوجة بتوفير وحدات سكنية وفرص عمل في لقاء جماهيري

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محافظ أسوان يوجة بتوفير وحدات سكنية وفرص عمل في لقاء جماهيري محافظ أسوان يوجة بتوفير وحدات سكنية وفرص عمل في لقاء جماهيري

التحرير

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أعطى اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مدينة أسوان لسرعة توفير 2 وحدة سكنية بالإيواء العاجل لحالتين إحداهما لسيدة متضررة من الانهيار الجزئي الذى وقع الأسبوع الماضى بأحد العقارات السكنية بمنطقة الشيخ هارون، حيث أنها كانت تقييم فى العقار المجاور الذى تم إخلاؤه حفاظاً على أرواح المقيمين فيه ، فيما سيتم تخصيص الوحدة الثانية لسيدة مسنة مراعاة لظروفها.

جاء ذلك أثناء اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لمحافظ أسوان مع المواطنين والذى شهد عرض 158 مواطن ومواطنة لحالتهم على المحافظ منهم ما هو مدرج و محدد له موعد مسبق ومنهم ما جاء للقاء بشكل عاجل ودون تحديد موعد سابق.

وخلال اللقاء أعطى اللواء مجدى حجازى توجيهاته لمسئولى التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان إجتماعى وأيضا تكافل وكرامة ومساعدات زواج لـ 31 مواطنا بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات لتحديد أنواع الصرف.

كما كلف حجازى رئيس مدينة أسوان بإدراج 31 طلبا للشباب ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة، الجار إنشاؤها خلال الفترة القادمة لتوفير فرصة عمل له، بجانب قيام الوحدة المحلية بمدينة أسوان بدراسة أحد المشروعات الخاصة بإقامة كرفان متحرك، فضلاً عن قيام رئيس مدينة نصر النوبة بدراسة لطلبين للحصول على قطع أراضى بغرض السكن وتنفيذ مشروع زراعى.

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التحرير

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