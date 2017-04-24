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صحيفة إسبانية: بابا الفاتيكان يزور مصر «وسط جو من التوتر»

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صحيفة إسبانية: بابا الفاتيكان يزور مصر «وسط جو من التوتر» صحيفة إسبانية: بابا الفاتيكان يزور مصر «وسط جو من التوتر»

التحرير

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سلطت صحيفة "مدريد بريس" الإسبانية، الضوء على زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني لمصر، المقرر لها يومي 28 و29 إبريل في القاهرة، قائلة إنها تأتي "وسط جو من التوتر"؛ بسبب  التفجيرين الإرهابيين الذين استهدفا كنيستين في مؤخرًا، وتسببت في سقوط أكثر من 40 ضحية، وإصابة العشرات.

وأكدت الصحيفة، أن البابا سيصل يوم الجمعة إلى مطار القاهرة الدولي، حيث سيجري له حفل استقبال رسمي، ثم ستعقد مراسم ترحيب في "قصر الرئاسة في مصر الجديدة"، وبعدها يلتقي الرئيس عبد الفتاح وشيخ الأزهر، أحمد الطيب، وفي وقت لاحق سيزور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت، 29إبريل.

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التحرير

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