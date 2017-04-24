فيديو| لاعب الزمالك: «الأنانية» حرمت الأهلي من فوز كبير على طنطا

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قال أحمد سمير، لاعب الزمالك السابق، إن لاعبي الأهلي ظهرت عليهم الأنانية بشكل كبير، خلال مبارة طنطا، مساء اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن معظم اللاعبين كان يلعبون بشكل فردي على عكس العادة في الفريق الأحمر.

وأضاف »سمير» خلال تواجده ببرنامج «ستاد النيل» على قناة النيل للرياضة، أن لاعبي الفريق الأحمر كانوا يرغبون جميعًا في تسجيل أهداف لاثبات وجودهم، بمن فيهم القائد حسام غالي، وهو ما حرم الفريق من الفوز بعدد أكبر من الأهداف.

وتغلب الأهلي على طنطا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.