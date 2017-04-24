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البدري: طنطا فريق محترم وكان ندا قويا

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البدري: طنطا فريق محترم وكان ندا قويا البدري: طنطا فريق محترم وكان ندا قويا

التحرير

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، إن هناك 3 أسباب لإهدار الفرص، وهي: سوء توفيق للاعب، التصرف بعدم إجادة، وتفوق من الفريق المنافس، وهذا أمر وارد في كرة القدم. 

وأضاف البدري، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، عقب مباراة الأهلي وطنطا، أنه يبحث عن حسم المباراتين المقبلتين قبل أهم مرحلة في الدوري الممتاز. 

وذكر: «أهنئ طنطا على الأداء الجيد في المباراة، وكانوا ندًا قويًا لنا، لأنني متابع جيد لهذا الفريق المحترم».

وتابع المدير الفني للأهلي: «نتفق أن مرحلة الـ7 مباريات الحالية، لا يزال فيهم مباراتين هم في غاية الأهمية من عمر المنافسة على لقب الدوري».

وتحدث البدري عن مستوي كوليبالي فى اللقاء قائلًا: «إن المهاجم كوليبالي يسير بخطى جيدة نحو قيادة زملائه لإحراز الأهداف من أنصاف الفرص».

وحقق الأهلي الفوز على طنطا، بهدف سوليماني كوليبالي، في الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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