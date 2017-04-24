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"كالين": أردوغان سيتقدم بطلب للانضمام مجددا لحزب العدالة والتنمية

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"كالين": أردوغان سيتقدم بطلب للانضمام مجددا لحزب العدالة والتنمية "كالين": أردوغان سيتقدم بطلب للانضمام مجددا لحزب العدالة والتنمية

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة-أ ش أ

ال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتقدم بطلب للانضمام مجددا إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 من الشهر الجاري.
وأضاف كالين، حسبما نقلت قناة "يورونيوز"الأوروبية اليوم الإثنين، أنه قد يتم مناقشة مسألة قيادة أردوغان لحزب العدالة والتنمية في حال طلب الحزب ذلك.

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