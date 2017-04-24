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قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 74 داعشيا

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قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 74 داعشيا قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 74 داعشيا

مصراوي Masrawy

قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 74 داعشيا

دمشق-أ ش أ

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين، مقتل أميرين و72 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، إثر مواجهات عنيفة شهدتها مدينة الطبقة بمحافظة الرقة السورية في اليومين الماضيين.
ونقلت قناة"روسيا اليوم" عن مصادر قولها إن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد معظم قوامها ، أحبطوا هجمات مضادة شنها مسلحو التنظيم الإرهابي، في محاولة منهم لفك الحصار المفروض عليهم، مستغلين سوء الأحوال الجوية.
وأضافت المصادر أن مسلحي قوات سوريا الديمقراطية أغلقوا الطرق أمام المسلحين ومنعوهم من كسر الحصار المفروض عليهم، متابعة أن اثنين من مقاتلي القوات لقيا مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بجروح لدى تصديهم لهجمات المسلحين.
من جانبها، قدمت قوات التحالف الدولي تحت القيادة الأمريكية إسنادًا جويًا لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، فيما استهدفت الطائرات الحربية مواقع المسلحين داخل الطبقة بسبع غارات جوية أسفرت عن مقتل 30 مسلحا من تنظيم داعش وعربة محملة بأسلحة وحافلة لنقل الركاب.

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