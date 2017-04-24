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وزير خارجية ألمانيا: موجة عنف جديدة يمكن أن تندلع بالشرق الأوسط

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وزير خارجية ألمانيا: موجة عنف جديدة يمكن أن تندلع بالشرق الأوسط وزير خارجية ألمانيا: موجة عنف جديدة يمكن أن تندلع بالشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل

برلين - (أ ش أ):
حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، من اندلاع موجة جديدة من العنف في الشرق الأوسط في حال عدم استئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل قريبا.

وقال جابرييل خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان - في تصريحات نقلتها الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، اليوم الإثنين، - إن الانتظار لوقت طويل قبل تحقيق السلام سيفتح للمنظمات الإرهابية في العالم "ملعبا جديدا".

وأضاف وزير الخارجية الألماني أن إهمال النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي سيجلب موجات جديدة من العنف في المنطقة على نحو لم تشهدها حتى خلال الأعوام الماضية، موضحا أن القضية عادت مجددا إلى محور السياسة العالمية، مشددا على أنه يجب ألا يتم التعامل معها بعد ذلك على أنها "عرض ثانوي" في مكافحة الإرهاب.

وأكد أن الخطر من انفجار الوضع في الشرق الأوسط مرة أخرى يعد "ضخما"، مشيرا إلى أن ألمانيا يمكنها القيام بدور نشط في حل النزاع ويتعين عليها ذلك، لكنه أكد أيضا على الدور المحوري للولايات المتحدة.

ويزور جابرييل عمان في جولة تستمر 3 أيام بالشرق الأوسط، بدأت أمس الأحد، يتوجه بعدها للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، غدا في الأراضي الفلسطينية.

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