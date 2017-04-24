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بالصور.. وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن الحديث في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (1)وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (1)

وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (2)وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (2)

وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (3)وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (3)

وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (4)وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (4)

وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (5)وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (5)

وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (6)وزير الثقافة يتفقد متحف النصر للفن (6)

بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد حلمي النمنم، وزير الثقافة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، متحف النصر للفن الحديث، والذي أُنشئ تقديرًا لكفاح وصمود أبناء المحافظة، وتوثيقًا لبطولاتهم في الحروب المختلفة.

قال محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، إن متحف النصر يعد من أحد المواقع الثقافية والفنية التي يجب استغلالها لتساهم في اثراء الحياة الثقافية بالمحاظفة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بشكل يليق بما قدمه أبطال وشهداء بورسعيد في الحروب المختلفة.

وافتتح وزير الثقافة فور وصوله بورسعيد المعرض الدولي للكتاب، والمقام خلال الفترة من 24 أبريل حتي الرابع من مايو المقبل، وذلك خلف المول التجاري بشارع طرح البحر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بمشاركة 60 ناشر.​

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