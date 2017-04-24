فيديو|«عشان متفرحيش بيه».. تفاصيل قص شعر صحفية بـ«كتر» في المترو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت رحمة سامي، الصحفية بجريدة روزاليوسف، تفاصيل قص شعرها، داخل مترو الأنفاق على يد سيدة، بـ"كتر"، بدعوى عدم ارتداء الحجاب.

وقالت رحمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "فوجئت بامرأة في الثلاثينات تقص شعري دون سبب، وكانت واعية لما تقوم به وليست مريضة أو مختلة عقليًا".

وتابعت: "ركبت المترو وفي محطة دار السلام حصل تدافع كتير وانا متعودة أن الناس تشد شعري وسط الزحمة، ولكني فوجئت بسيدة تمسك شعري بالكاتر وتحاول قصه، صرخت وقلت لها بتعملى إيه قالتلى علشان شعرك اللى انتي فرحانة بيه".

واستكملت: "محدش من المواطنين اعترض وأنا قعدت أصرخ، وحطت الكتر في الشنطة وقالتلي عشان متفرحيش بشعرك، وحاولت أمسكها عشان أعملها محضر ونزلت وجريت في المحطه اللي بعدها".