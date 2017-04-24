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البرلمان يحسم قانون الرياضة و«علاوة الـ10%» قبل نهاية أبريل

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البرلمان يحسم قانون الرياضة و«علاوة الـ10%» قبل نهاية أبريل البرلمان يحسم قانون الرياضة و«علاوة الـ10%» قبل نهاية أبريل

التحرير

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يحسم مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة، عن مشروع قانون مقدم من بإصدار قانون الرياضة، خلال الجلسة العامة 49 قبل انتهاء شهر أبريل.

كما ينظر البرلمان التقرير التكميلى للّجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من لعضو عبد المنعم العليمى و 75 نائبً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة، فى ذات الموضوع.

ويصوت النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئـون الاقتصادية عن قـرار الرئيس رقم 69 لسنة 2017، بالموافقة على التعديل رقم 1 لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17 إبريل الماضي، بين حكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2 أغسطس الماضي.

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التحرير

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