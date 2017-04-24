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«المسلماني»: تفكير أمريكا بشأن «الحرب النووية» يهدد الكوكب

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«المسلماني»: تفكير أمريكا بشأن «الحرب النووية» يهدد الكوكب «المسلماني»: تفكير أمريكا بشأن «الحرب النووية» يهدد الكوكب

التحرير

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قال الكاتب الصحفي، أحمد المسلماني، اليوم الإثنين، إن الكونجرس الأمريكي طلب من المخابرات الأمريكية دراسة كيفية انتصار الولايات المتحدة في حرب نووية، وكيفية فناء العالم من خلال ذلك وبقاء أمريكا.

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، عبر فضائية «دريم»، أن «الصين وروسيا أُصيبتا بصدمة، وقالوا كيف يتم بحث ذلك في عالم يبغي السلام، ما جعل القوتين تقفان على أُهبة للاستعداد»، موضحًا أن «مجرد طلب الدراسة يرفع مستوى التوتر والقلق في العالم».

تابع: «تفكير أمريكا يمثل إزعاجا للكوكب بأثره، ويزرع قلقًا وتوترًا للإنسانية، وهو مصدر خوف وفزع للمستقبل، سؤال لا ينبغي الإجابة عليه، ولكن ينبغي إلغاؤه من أجل مستقبل أفضل للإنسانية».

وأوضح أن هناك احتمالات لنهاية العالم وبقاء «أمريكا»، مشدّدًا على أن «أي حرب نووية فيها القوتين العظميين أمريكا وروسيا، ليس فيها منتصر، بل الكوكب كله سيخسر، حيث أن كل بلد منهما تمتلك أكثر من 6 آلاف رأس نووية».

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التحرير

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