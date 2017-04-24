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متحدث «الفاتيكان»: مصر قوة لا يستهان بها

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متحدث «الفاتيكان»: مصر قوة لا يستهان بها متحدث «الفاتيكان»: مصر قوة لا يستهان بها

التحرير

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قا جريج بورك، المتحدث باسم بابا الفاتيكان، إن قوة لا يستهان بها، وزيارة البابا فرنسيس إلى مصر ليست سياسية، مشيرا إلى أنها تؤكد الأهمية السياسية للقاهرة، ودورها فى إقرار عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

فيما نوه الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، بأن زيارة البابا فرانسيس لمصر تحظى بأهمية كبيرة، ليس لأهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا فحسب، ولكن لوجود مشاكل بخصوص السلام بهذه المنطقة.

وأضاف "مصر تعاني مؤخرًا من هجمات الإرهاب، وزيارة البابا تحظى بأهمية بالغة لأن مصر تلعب دور كبيرًا فى هذه المنطقة.. الآن ندرك فى هذا المنحى من التاريخ أهمية الدور الكبير الذى يجب أن تلعبه في بناء السلام فى الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن البابا فرنسيس سيزور التجمعات الكاثوليكية.

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