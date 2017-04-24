محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة الانتهاء تجهيزات مستشفى الشلاتين المركزي

البحر الأحمر - أحمد عوض:

وجه محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز وفرش الأجهزة الطبية بمستشفى الشلاتين المركزي.

وأشار المحافظ إلى أهمية هذا المستشفى الجديد في خدمة أهالي الشلاتين، وأبورماد، وحلايب، مؤكدًا أنه سيكون صرح طبي عظيم يليق باسم المدينة.​