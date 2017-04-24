مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت طفلة في محافظة بورسعيد مصرعها، اليوم الإثنين، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمساكن عمرو بن العاص في حي الزهور.

وقال أيمن جابر، مسؤول الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية، إن مستشفى الزهور المركزي استقبل "إيمان فتحي منصور"، 13 سنة، جثة هامدة، إثر سقوطها من الطابق الرابع.

وأكد مسؤول الطوارئ أن الجثة أودعت مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، للتحقيق في ملابسات الحادث.