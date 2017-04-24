«لام» يحلم بكأس المانيا في نهاية مسيرته

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يطمح اللاعب الألماني الدولي فيليب لام، ظهير أيمن نادي بايرن ميونخ، إلى إنهاء مسيرته بالحصول على كأس ألمانيا.

ويواجه بايرن ميونخ فريق بوروسيا دورتموند في نصف نهائي الكأس، الأربعاء المقبل، في الاستاد الأولمبي.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري، قال صاحب الـ33 عامًا: "سيكون شيء جميل، الأجواء هناك دومًا ما تكون رائعة، لقد لعبت العديد من النهائيات هناك وأغلبها حصدناها".

وصل لام إلى 7 نهائيات للكأس، حصد منها 6، ويريد الوصول إلى النهائي رقم 8 له، والطريق الوحيد له هو عبور دورتموند قبل ذلك.

وأضاف لام: "يمتلك دورتموند فريق به عدة مواهب، خاصة في الهجوم، علينا أن نعطي 100% للمباراة".

وكان من أسابيع قليلة فاز البافاري على دورتموند بنتيجة (4-1) في الدوري، وحول ذلك علق كابتن الفريق: "ما هو قادم في الكأس ليس له علاقة بذلك، ستبدأ المباراة من الصفر، وذلك يجعلني متحمسًا، نحن دائمًا ما نتواجه في الكأس منذ عام 2012، وهذا أيضًا يظهر موقف استثنائي للفريقين".

لم يواجه لام فريق في الكأس أكثر من دورتموند، فله 6 مواجهات سابقة من 57 مباراة لعبها في المسابقة، وبسبب تلكالمواجهات الكثيرة والكبيرة يعلم لام أن على الفريق البافاري أن يستعد لكل شئ، وقال فيليب: "لدينا نهائي برلين أمام أعيننا، إذا لم يكن دافع لك، فأنت في الوظيفة الخاطئة".

وعن الاستعداد لاحتمالية الوصول إلى ضربات جزاء، قال: " نحن نتمرن على ضربات الجزاء كل فترة في التدريبات، ولكن نحن لا نريد أن نصل إلى ذلك".