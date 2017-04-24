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جامعة بورسعيد تشارك في المؤتمر الوطني للشباب

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جامعة بورسعيد تشارك في المؤتمر الوطني للشباب جامعة بورسعيد تشارك في المؤتمر الوطني للشباب

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الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بو

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تشارك جامعة بورسعيد، غدًا الثلاثاء، بوفد من طلاب الجامعة في المؤتمر الوطني للشباب، المقرر إقامته تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، في مدينة الإسماعيلية، خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ35 لتحرير سيناء.

وأوضحت الجامعة، في بيان مقتضب لها اليوم، أن الوفد يضم 10 من طلاب كليات مختلفة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس الجامعة.

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