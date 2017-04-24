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محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل خطة تطوير بحيرة المنزلة

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محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل خطة تطوير بحيرة المنزلة محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل خطة تطوير بحيرة المنزلة

مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، عن خطة شاملة للنهوض ببحيرة المنزلة وتطهيرها، تبدأ بتشكيل لجنة بمواجهة الإجرام والبلطجة، والصيد باستخدام الوسائل غير المشروعة، ومحاولات فرض السيطرة على صغار الصيادين.

وفيما أشار المحافظ، خلال لقائه مساء اليوم بعدد من صيادي البحيرة، إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح بالمشروع القومي لتطهير بحيرات والنهوض بالثروة السمكية، أضاف أن الرئيس يتابع كل التفاصيل الخاصة بتطوير بحيرة البرلس التي أوشك الانتهاء من تطويرها، لافتًا إلى الاستعداد للبدء في عمليات تطوير بحيرة المنزلة، بما يمنح المنطقة نقلة حضارية كبيرة ليس لمراكز شمال الدقهلية فقط بل لمصر كلها.

عُقد لقاء المحافظ وصيادي المنزلة بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان المحافظة، واستمع خلاله المحافظ إلى العديد من المشكلات والمقترحات من جانب الصيادين، وذلك في حضور السكرتير العام اللواء فايز شلتوت، والمهندس مختار الخولي السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المطرية والمنصورة ومنية النصر وبلقاس.

وفي السياق، أوضح المحافظ أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة يشمل تدشين سور حول البحيرة، وبوابات لإحكام حركة الدخول والخروج من وإلى البحيرة، إلى جانب تفعيل الصيد وفق التراخيص المعتمدة، وكذا نقل المناطق السكنية المجاورة لمناطق الصيد بغرض استغلال مساحاتها في إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تقوم على الثروة السمكية.

كما لفت المحافظ إلى بحث التنسيق مع المحافظات المجاورة (بورسعيد ودمياط)، وهيئه الثروة السمكية، لمواجة التعديات الجديدة في الحال، وصد عمليات الردم المستجدة.​

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