فيديو| أحمد موسى عن «نسر كفر الشيخ»: «غنى للمحافظ حوش الغربان عني»

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سخر الإعلامي أحمد موسى، من الواقعة الطريفة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ، حيث لجأ «نسر» إلى ديوان عام المحافظة طالبًا حمايته من قطيع غربان أرادوا النيل منه، فأمر المحافظ السيد نصر، بحمايته ورعايته وتقديم الخدمة البيطرية الواجبة له، احترامًا لكونه نسرًا، حتى لو هرب من الغربان، بحسب ما جاء في بيان صادر عن محافظ كفر الشيخ.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين: «كفر الشيخ اتقلبت النهاردة عشان نسر، والمحافظ أمر بتكوين لجنة من الطب البيطري لفحص النسر، والتأكد من حالته الصحية، والتي أجرت كشفًا على النسر، ولقوا شيئا لا يصدق! حيث تبين أنه في حالة إعياء نتيجة لإصابته من قطيع غربان، وكمان لقوه مضايق عشان الغربان ضربوه».

أضاف: «بصراحة من حسن حظ النسر إنه لجأ لكفر الشيخ، مع إنه نسر غبي والله، ده إحنا لو بنعمل مع النبي آدمين كان ده كان زمانا حاجة تانية، وأنا أول مرة في حياتي أشوف غراب بيضرب نسر، شيء عجيب والله، هما أهالي كفر الشيخ أخبارهم إيه يا سيادة المحافظ؟».

تابع: «كفر الشيخ الحمد لله بتهتم بالحيوان، النسر حصل على الرعاية الطبية، تقريبًا غنى لهم زي هيفاء وهبي (حوش الغربان عني)، حتى إنهم التقطوا معاه سيلفي، وأكلوا النسر لحمة كمان، في حين إن إحنا عندنا ناس مبتكلش اللحمة غير مرة في الشهر».