محافظ الدقهلية: وضع تصور شامل لتحويل بحيرة المنزلة لمنطقة صناعية وإنتاجية

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قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الإثنين، إنه تم وضع تصور شامل للنهوض ببحيرة المنزلة وتطهيرها وتنميتها، مشيرا إلى أن الرئيسعبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما خاصا بالمشروع القومي لتطهير بحيرات مصر والنهوض بالثروة السمكية.

وأضاف الشعراوي، أن الرئيس يتابع كافة التفاصيل الخاصة بتطوير بحيرة البرلس والتي أوشك على الانتهاء منها والنهوض بها ومن ثم البدء بالنهوض ببحيرة المنزلة ما يعد نقلة حضارية كبيرة ليس لمراكز شمال الدقهلية أو للمحافظة فقط بل لمصر كلها.

وأوضح المحافظ أن أهم عناصر وبنود هذا التطوير تبدأ بمواجهة مظاهر الإجرام والبلطجة والصيد باستخدام الكهرباء ومحاولات السيطرة على صغار الصيادين من جانب بعض الخارجين على القانون بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، مساء اليوم، بعدد من صيادي بحيرة المنزلة بقاعة الإجتماعات الصغرى بديوان المحافظة والتي استمع خلالها للعديد من المشكلات والمقترحات وما يعانيه صيادي البحيرة وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، والمهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعدد من اعضاء مجلس النواب بالمطرية والمنصورة ومنية النصر وبلقاس ورؤساء جمعيات ونقابات صيادي البحيرة.

وكشف محافظ الدقهلية، تفاصيل المشروع التي ستبدأ بعمل سور حول البحيرة وبوابات لإحكام الدخول للقيام بأعمال الصيد بتراخيص معتمدة لإحكام السيطرة وتهيئة المناخ الملائم للصيادين ومنع سيطرة الاجرام والبلطجة عليها مشيرا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والقوات المسلحة قادرة على القضاء على الإجرام والبلطجة ببحيرة المنزلة.

وتابع المحافظ بأنه سيتم تطوير البحيرة بنقل المناطق السكنية المجاورة لمناطق الصيد لاستغلال تلك المساحات في اقامة مشروعات صناعية وانتاجية تقوم على الثروة السمكية كالتعليب والتبريد وانتاج الاعلاف ومستلزمات الصيد والشباك ومراكب الصيد وغيرها مما سيساهم في ان تكون منطقة رواج تجارى وصناعي وفرص عمل ويمنع اية محاولات للخروج على القانون.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظات المجاورة بورسعيد ودمياط وهيئة الثروة السمكية لمواجهة التعديات الجديدة في الحال وعمليات الردم المستجدة معلنا تشكيل جهاز على أعلى مستوى تكون مسئوليته عن بحيرة المنزلة وفى اطار المشروع القومي لتنمية وتطوير وتطهير بحيرات مصر.