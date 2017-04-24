الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤول ليبي سابق

(أ ف ب):

كشفت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، عن أمر بإلقاء القبض على المسؤول الاستخباراتي السابق التهامي محمد خالد خلال حكم العقيد معمر القذافي في ليبيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب عام 2011.

ويعود تاريخ امر القاء القبض، حسب بيان للمحكمة، إلى العام 2013 إلا أن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رفعت الاختام اليوم الرابع والعشرين من أبريل عن أمر بالقبض على التهامي محمد خالد المشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".