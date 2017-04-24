ترامب: يجب فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

(أ ف ب):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين: "على مجلس الأمن الدولي أن يكون مستعدًا لفرض عقوبات أقسى على كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية، واصفًا الوضع الحالي بأنه "غير مقبول".

وقال ترامب أثناء استضافته لسفراء الدول في مجلس الأمن الدولي في البيت الأبيض "يجب على المجلس أن يكون مستعدًا لفرض عقوبات إضافية أقسى على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية"، مضيفًا: "إنها تهديد حقيقي للعالم.. وكوريا الشمالية مشكلة كبرى بالنسبة للعالم علينا أن نحلها".