إيناسيو يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات.. غدا

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قرر البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق الأساسين الذين شاركو أمام المصري راحة من التدريبات، غدًا الثلاثاء.

ويؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة تدريباتهم، غدًا، على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام طنطا، في الجولة السادسة والعشرين المقرر لها يوم الجمعة.

وتغلب الزمالك على المصري، بهدف دون رد، أحرزه النجم محمود عبد الرازق «شيكابالا»، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.