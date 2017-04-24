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حسام حسن: المصري تأثر بالغيابات الكثيرة أمام الزمالك

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حسام حسن: المصري تأثر بالغيابات الكثيرة أمام الزمالك حسام حسن: المصري تأثر بالغيابات الكثيرة أمام الزمالك

التحرير

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أكد حسام حسن، المدير الفني للمصري البورسيعدي، أن فريقه تأثر بالغيابات الكثيرة، في لقائه أمام ، والتي كانت سببا في الخسارة.

أضاف حسن، خلال المؤتمر الصحفي، بعد المباراة، اليوم الإثنين: «تأثرت بالغياب وتحديدًا أحمد صافي وأحمد شكري وغيرهما من اللاعبين».

وتابع: «لاعبو المصري قدموا أداءً جيدًا وفقًا لإمكانياتهم، في أغلب الفترات كنا الأفضل، في النهاية خطأ من الحارس خسرنا به اللقاء»، مضيفًا: «خطأ كلف الفريق فقدان المركز الثالث، لكن المشوار ما زال طويلًا والتواجد في المربع الذهبي أمر جيد». 

و أوضح: «في بداية الموسم قلنا إننا سنعمل على التواجد بمنطقة الوسط، لكن حاليًا نحن في المربع الذهبي، ونريد الاستمرار».

وخسر المصري بهدف نظيف أمام الزمالك في ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الاسكندرية ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري.

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التحرير

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