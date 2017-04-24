لاعب ليفربول: يجب أن نؤمن بفرصتنا في التأهل لدوري الأبطال

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دعا الهولندي جيني فينالدوم، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، إلى المحافظة على آمال إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى، بغض النظر عن الخسارة المخيبة التي تلقاها فريقه أمام كريستال بالاس، مساء أمس الأحد، على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

سجل الريدز هدف التقدم عبر البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة في منتصف الشوط الأول، لكن البلجيكي كريستيان بينتيكي، مهاجم فريق كريستال بالاس، نجح في قلب النتيجة عبر تسجيل ثنائية ليضمن النقاط الكاملة للنسور، ما أدى إلى التأثير سلبًا على آمال فريق يورجن كلوب في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وعبر الدولي الهولندي عن خيبة أمله بشأن الطريقة التي تلقى الفريق بها الهدفين، لكنه يصر على ضرورة عدم السماح لهذه النتيجة بالتأثير على طموحات الفريق التي لا زال يؤمن بتحقيقها.

وقال الهولندي للموقع الرسمي للنادي عن ذلك: "لدينا فرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا ومن الضروري أن نؤمن بضمانها".

وتابع: "لن تتمكن من تحقيق هدفك في حال عدم الإيمان بقدرتك على تحقيقه، يجب علينا التحلي بالثقة والمحافظة على روح الفريق الجماعية إلى جانب مساعدة بعضنا البعض في مثل هذه الظروف".

وأضاف: "سنقاتل من أجل الحصول على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا ولا نستطيع فعل أي شيء آخر في هذه اللحظة، لا يمكننا تغيير نتيجة المباراة لذلك يجب علينا المضي قدمًا".

واختتم: "لدينا فرصة لتغيير كل شيء من خلال مواجهة واتفورد بالإضافة إلى تحقيق نتيجة جيدة، يجب علينا التركيز على كل مباراة على حدة وسنرى ما سيحدث بعد نهاية الموسم".