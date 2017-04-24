الفاتيكان: البابا فرانسيس لن يستخدم سيارة مُصفحة خلال زيارته إلى مصر

كتب - عبد العظيم قنديل:

أكد جريج بورك، المتحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس لن يتنقل عبر سيارة مصفحة خلال زيارته لمصر.

وأضاف بورك، في تصريحات نقلتها وكالة "أنسا" الإيطالية، أن البابا لا يشعر بأي قلق أمنى جراء الرحلة إلى مصر.

يذكر أن بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، من المقرر أن يزور القاهرة يومي الجمعة والسبت المقبلين، وسيلتقي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من القيادات السياسية.

ومن المقرر أن يشارك البابا فرنسيس في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، تحت رعاية أحمد الطيب شيخ الأزهر.