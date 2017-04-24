تأجيل محاكمة قاضيين بتهمة إعداد مشروع مكافحة التعذيب بالسجون إلى جلسة 19 يونيو

كتب - طارق سمير:

قرر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون، لجلسة 19 يونيو؛ للاطلاع وتقديم المستندات .

وتقدمت هيئة الدفاع عن القاضيين إلى مجلس التأديب بطلبات باستدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.