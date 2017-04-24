الأوقاف: دروس التراويح في رمضان عن القيم والأخلاق بحد أقصى 10 دقائق

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأوقاف أن دروس التراويح هذا العام على مدار شهر رمضان الكريم ستكون حول القيم والأخلاق الراقية، مع مراعاة بعض المناسبات المتصلة بالشهر الكريم.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، أنه تقرر أن يكون درس التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق، وبما لا يتجاوز عشر دقائق على أقصى تقدير مع اعتبار تجاوز العشر دقائق مخالفة تستوجب المساءلة.

كما قررت وزارة الأوقاف إتاحة مادة علمية تشمل ثمانية وعشرين موضوعًا حول القيم الأخلاقية يقتطف الإمام منها ما يناسب الوقت والدرس المحددين تيسيرًا على الأئمة.

وأشارت الوزارة إلى أن درس تراويح أول ليلة في رمضان عقب إعلان الرؤية سيكون عن الإخلاص، ثم تتتابع الدروس عن قيم الرحمة والتسامح والتعاون ومساعدة الآخرين وغيرها من القيم والتي تم إعلانها على موقع الوزارة الإلكتروني.