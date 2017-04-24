الإسماعيلية تخفي قمامتها خلف السواتر.. والأهالي للسيسي: "عدل مسار موكبك يا ريس" (صور)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء، زيارة رسمية إلى محافظة الإسماعيلية، على هامش الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، فيما وجهت عديد الانتقادات للجهاز التنفيذي بالمحافظة من قبل الأهالي، الذين اتهموا إدارة المحافظ اللواء يس طاهر، بالاهتمام بمواقع زيارة الرئيس على حساب باقي أحياء المدينة التي شهدت إهمالاً في مستوى نظافتها.

وأظهرت صور المدينة انتشار أكوام القمامة بالطرق الرئيسية وداخل الكتلة السكنية، فيما بدت في صور أخرى محاولة الأحياء إخفاء المخلفات بإلقائها خلف سواتر ترابية وأسوار من الطوب الأحمر.

وظهر الاهتمام فقط بالشوارع الرئيسية، المقرر أن يمر عليها موكب الرئيس غدًا، والتي شملت طريقي الدائري ونمرة 6.

ومن جانبه، نفى المحافظ إهمال أحياء المدينة لصالح طريقي نمرة 6 والدائري، مضيفًا: "من الطبيعي الاهتمام بخط سير موكب الرئيس ورفع كفاءتها"، مطالبًا المنتقدين بأن يكون لهم دورًا أكثر إيجابية، وأن يقدموا يد المساعدة للجهاز التنفيذي بالعمل يدًا بيد معه للصالح العام.

وهو ما رد عليه عدد من الأهالي على مواقع التواصل بمطالبة رئيس الجمهورية بتغيير خط سير موكبه خلال زيارته المرتقبة خلال ساعات، والتجول داخل المحافظة للاطلاع على أوضاعها.

وقال محمود موندين وهو عضو مجلس محلي سابق: "فخامة الرئيس، نرجوا من سيادتكم المرور على شوارع سوق الجمعة وسعد زغلول ومصر وطريق البلاجات والممشي السياحي لترى مجهودات السيد المحافظ".

ومن المقرر أن تبدأ زيارة الرئيس إلى الإسماعيلية غدًا بالنادي العام التابع لهيئة قناة السويس.

كما يتضمن برنامج الزيارة استقلال الرئيس إحدى الوحدات البحرية لتفقد المجرى الملاحي لقناة السويس. ويتخلل ذلك عروض بحرية، تليها جولة أخرى في أنفاق أسفل قناة السويس، ثم كلمة للرئيس يوجهها للشعب المصري من منصة المؤتمر الأساسية، الذي يعقد بجزيرة الفرسان في الثالثة عصرًا، وتليه جلسة نقاشية بين الوفود الشبابية المشاركة والرئيس تحت عنوان "الشباب يسأل والرئيس يجيب".

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تفاصيل برنامج زيارة السيسي للإسماعيلية للاحتفال بأعياد تحرير سيناء