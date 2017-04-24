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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: التصرف مع الآخرين بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وكسب ثقة الجميع بلا استثناء والتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق معظم الاهداف

عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، فتكون مجبراً على مضاعفة بذل جهودك لمعرفة الاسباب الكامنة وراء ذلك

صحياً: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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