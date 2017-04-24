فيديو| «المراغي»: صرف منحة عيد العمال قبل شهر رمضان

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قال جبال المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه سيتم صرف منحة عيد العمال للعاملين، قبل شهر رمضان.

وأكد المراغي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه يتم العمل حاليًا على إنهاء مشروع قانون العمل الجديد، وخلال الفترة المقبلة سيتم إطلاق حوار بين أصحاب العمل والعمال بشأن هذا القانون، وخلال شهر سيتم خروجه للنور بشكل كامل.

وتابع: "لجنة القوى العاملة قررت أن تكون العلاوة الاجتماعية 10% على الأجر الأساسي، والحكومة وافقت على ذلك، وسيتم صرف العلاوة قبل شهر رمضان بأثر رجعي".