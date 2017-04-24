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«الديهي» يهاجم الإخوان: «بيوزعوا قراريط الجنة على مزاجهم»

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«الديهي» يهاجم الإخوان: «بيوزعوا قراريط الجنة على مزاجهم» «الديهي» يهاجم الإخوان: «بيوزعوا قراريط الجنة على مزاجهم»

التحرير

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استنكرالإعلامي نشأت الديهي، رفض نواب كتلة الإصلاح الإخوانية بالبرلمان الأردني، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.

وقال الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten": "من رفضوا الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الكنيستين هم من التابعين لجماعة الإخوان المسلمين"، مطالبا بحظر جماعة الإخوان في كل الدول العربية لأنها تسعى إلى تحقيق أهداف دول أخرى.

وأضاف: "الناس قاعدة تبيع قراريط الجنة والنار، مثلما كان يحدث في العصور الوسطى، وكل شخص يحلل بفكرة إذا كان المتوفي شهيد أو لا".

 

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التحرير

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