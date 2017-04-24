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«البحث العلمي» تمول 1391 مشروعًا خلال 2016 بـ 480 مليون جنيه

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«البحث العلمي» تمول 1391 مشروعًا خلال 2016 بـ 480 مليون جنيه «البحث العلمي» تمول 1391 مشروعًا خلال 2016 بـ 480 مليون جنيه

التحرير

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أعلن مؤشر العلوم والتكنولوجيا، الصادر عن المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي، أن عدد المشروعات البحثية والمنح الجارية التي تعاقدت الأكاديمية عليها وتمويلها خلال العام المالي 2015/2016 بلغ عددها 1391 مشروعًا وبحثًا.

وأوضح المؤشر، بحسب بيان، أن إجمالي التعاقد لتلك المشروعات والمنح بلغ 480.2 مليون جنية منها تمويل عدد 8 تحالفات تكنولوجية بقيمة 67 مليون جنية و 36 مشروع لتعميق التصنيع المحلى بقيمة 144 مليون جنية والحاضنة التكنولوجية انطلاق 28 مليون جنيه.

وقد بلغ عدد المشروعات في مجال تنمية الموارد البشرية 954 تعاقد، وفى دعم الابتكار وريادة الأعمال 206 مشروع ، والمبادرات والحملات والمشروعات القومية 55 مشروع، وقد استفاد من تلك المشروعات أكثر من 34 جامعة حكومية وخاصة وأكثر من 25 معهد ومركز بحثي.

 

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