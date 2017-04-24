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«المحافظين»: ملحمة تحرير سيناء أبهرت العالم عسكريًا ودبلوماسيًا

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«المحافظين»: ملحمة تحرير سيناء أبهرت العالم عسكريًا ودبلوماسيًا «المحافظين»: ملحمة تحرير سيناء أبهرت العالم عسكريًا ودبلوماسيًا

التحرير

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هنأ حزب المحافظين الشعب وقواته المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، مضيفًا أن جيل أكتوبر العظيم من رجال القوات المسلحة الذين نذروا أنفسهم فداء للوطن، وأكدوا للعالم أنهم لا يقبلون بضيم، ولا يتهاونون مع معتد، ولا يفرطون في حق من حقوق المشروعة مهما بلغت التحديات والصعاب.

وأضاف الحزب، في بيان، أن الذكرى الغالية تعد خير شاهد على عظمة الملحمة المصرية، التي أبهرت العالم عسكرياً ودبلوماسياً، ونجحت في استرداد أرضنا الغالية في سيناء.

وأكد البيان مكانة سيناء الكبيرة في قلوب كل المصريين على اختلاف دياناتهم، فقد كانت ممر الرسالات الإلهية، ومعبر الأنبياء، وأرض الحضارات التي يمتد تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام، موضحًا أن الله قيَّد لها جنوداً أبطالًا أوفياء عاهدوا الله وأقسموا على بذل أرواحهم الطاهرة لتحرير أرضها من المحتل الغاصب الغشوم، ومازالوا يقدمون أرواحهم فداءً للوطن من عصابات الشر والإرهاب.

وتابع الحزب: "لقد كانت ومازالت ملحمة قواتنا المسلحة التي تعبر عن منظومة وطنية عامرة بالعطاء والتضحيات والبطولات في معارك الشرف"، موجهًا الشكر لأبناء سيناء الذين قدموا العديد من التضحيات في السابق ضد الاحتلال الصهيوني، ومعاناة الحاضر من إرهاب خسيس يسعي للنيل من الوطن.

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