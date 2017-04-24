أخبار عاجلة

8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس الوزراء: التضخم و«تعويم الجنيه» سبب ارتفاع الأسعار

Google+ Print
رئيس الوزراء: التضخم و«تعويم الجنيه» سبب ارتفاع الأسعار رئيس الوزراء: التضخم و«تعويم الجنيه» سبب ارتفاع الأسعار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه خلال الأربعة شهور المقبلة، سيتم زيادة الكميات المعروضة من اللحوم والدواجن وزيت الطعام، وإجراء دراسات لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بزيادة مخصصات السلع التموينية فيتم دراسة كل البدائل التى من شأنها التخفيف عن المواطن.

وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، أن شركات قطاع الأعمال العام أصول ، وقادرة على الإنتاج، والدولة قادرة على تطويرها، موضحًا أن التطوير سيكون هيكلى فقط، ولكن من خلال ضخ كوادر ودماء جديدة فى الإدارة.

وشدد على أن الاجتماع مع ممثلى اتحاد عمال مصر تطرق إلى موقف القطاعات التى يمثلها اتحاد نقابات عمال مصر، وتأكيد التزام الدولة بتطوير الشركات والمصانع، لافتًا إلى أن المؤشرات فى شركات قطاع الأعمال العام فى تحسن وهناك شركات مؤشرتها جيدة جدًا.

وأوضح أن نسبة التضخم المرتفعة وتحرير سعر الصرف أثر على الأسعار، خاصة وأن هناك كميات كبيرة من السلع يتم استيرادها، ومنها الأعلاف والسكر والدواجن واللحوم و٩٥٪‏ من الزيوت وبالتالي جزء كبير من السلع تأثر.

وأكد أن مصر موقفها واضح من الإرهاب ليس فقط من خلال محاربته فى سيناء، لكن محاربة الفكر الإرهابى، وتجديد الخطاب الدينى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر