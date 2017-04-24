رئيس الوزراء: التضخم و«تعويم الجنيه» سبب ارتفاع الأسعار

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه خلال الأربعة شهور المقبلة، سيتم زيادة الكميات المعروضة من اللحوم والدواجن وزيت الطعام، وإجراء دراسات لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بزيادة مخصصات السلع التموينية فيتم دراسة كل البدائل التى من شأنها التخفيف عن المواطن.

وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، أن شركات قطاع الأعمال العام أصول مصر، وقادرة على الإنتاج، والدولة قادرة على تطويرها، موضحًا أن التطوير سيكون هيكلى فقط، ولكن من خلال ضخ كوادر ودماء جديدة فى الإدارة.

وشدد على أن الاجتماع مع ممثلى اتحاد عمال مصر تطرق إلى موقف القطاعات التى يمثلها اتحاد نقابات عمال مصر، وتأكيد التزام الدولة بتطوير الشركات والمصانع، لافتًا إلى أن المؤشرات فى شركات قطاع الأعمال العام فى تحسن وهناك شركات مؤشرتها جيدة جدًا.

وأوضح أن نسبة التضخم المرتفعة وتحرير سعر الصرف أثر على الأسعار، خاصة وأن هناك كميات كبيرة من السلع يتم استيرادها، ومنها الأعلاف والسكر والدواجن واللحوم و٩٥٪‏ من الزيوت وبالتالي جزء كبير من السلع تأثر.

وأكد أن مصر موقفها واضح من الإرهاب ليس فقط من خلال محاربته فى سيناء، لكن محاربة الفكر الإرهابى، وتجديد الخطاب الدينى.